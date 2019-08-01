محمد عساف يحيي عيد الأضحى في العراق

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف، أول حفل غنائي له في العراق يوم 14 أغسطس/آب المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد.
وأعلن عساف عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث توجه إلى جمهوره في العراق وكتب: “فدوه لعيونكم جمهوري الغالي في العراق لأول مرة نلتقي ونحتفل معا في حفل العيد 14/8/2019 في نادي اليرموك الترفيهي في بغداد”.
من ناحية أخرى، تخطت أغنية “بصراحة” لـ محمد عساف حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، بعد طرح الفيديو الخاص بها في 5 يونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
يذكر ان أغنية “بصراحة” لـ محمد عساف، من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
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