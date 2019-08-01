مايا دياب بإطلالة مُبهرة في الكواليس.. وهذا ما ينتظر جمهورها!

متابعة بتجـــــــــرد: سرقت النجمة اللبنانية مايا دياب الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهرت بإطلالة جديدة صيفية مبهرة.

وأعلنت مايا دياب أن الصورة التي شاركت بها محبّيها التقطت لها من كواليس تصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب في الوقت نفسه.

وعلّقت على لقطتها قائلةً: “هيك كان نهاري من بعد يومين تصوير! صح، يومين صوّرنا فيهن أغنيتين! انشالله ينالوا إعجابكن”. وأضافت: “تنتظرون مني فيديو “كليبين” جديدين على “يوتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب انشغلت في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير حلقات برنامجها “هيك منغني” والذي عادت به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.