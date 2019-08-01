فتح باب الترشح لمسابقة نجيب محفوظ

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن المجلس الأعلى للثقافة المصري فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019. وتبلغ قيمة الجائزة 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية. وتأتي شروط المسابقة كالتالي: 1- تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2018/2017 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج. 2- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة ويرفق إقرار منه بذلك. 3- يقدم المتسابق إقرارا بأنه لم يحصل على أية جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة. Advertisements 4- يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية. 5- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها. 6- على المتقدم المتوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة ملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على أسطوانة مدمجة، وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي. 7- إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية- الأوبرا- الجزيرة- المجلس الأعلى للثقافة. 8- آخر موعد لتلقي الأعمال 31 أكتوبر المقبل 2019.

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