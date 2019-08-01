طرح ألبوم حاتم العراقي 2019

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان حاتم العراقي ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الألبوم يتضمن ست أغنيات وهي “ماراح ابقى”، “نوم مانمت”، “يفز قلبي”، “أول غرامي”، “خبر فرقاك” و”موال همس الشفايف”. وأعلن حاتم العراقي عن إطلاق الألبوم عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “الان ، البوم الفنان حاتم العراقي على قناة روتانا يوتيوب”. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن إصدار الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شملت صفحات شركة “روتانا” على كافة مواقع التواصل الإجتماعي. للإستماع إلى أغاني ألبوم “حاتم العراقي 2019”:

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