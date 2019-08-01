نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على قبلة ليدي غاغا لحبيبها الجديد تشعل الحرب مع زوجته السابقة مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت المطربة الأمريكية “ليدي غاغا” الشائعات حول علاقتها الغرامية مع مهندس الصوت “دان هورتون” بقبلة رومانسية خلال موعد غدائهما في لوس أنغلوس اليوم، مما أثار غضب زوجته السابقة.

وفور انتشار مجموعة من الصور التي تجمع “غاغا” بحبيبها الجديد، شاركت الممثلة “خريف غوزاردي” صورة عبر حسابها على إنستقرام وعلقت قائلة: “بوكر فيس.. وجه بلا تعبيرات” معبرة عن صدمتها من العلاقة الغرامية لزوجها السابق الذي انفصلت عنه العام الماضي بعد 5 سنوات من الزواج.

وجاءت التعليقات على مشاركة “خريف” تهاجم موقفها الغريب تجاه أخبار علاقة “غاغا” بزوجها السابق، وخاصة أن الجميع يعرف أنها من طلبت الطلاق في 27 فبراير 2018، بعد تأكيداتها بأنهما على خلاف لا يمكن حله، وبالفعل حصلت على الطلاق في 4 أبريل من العام نفسه.

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ويأتي الكشف عن علاقة “غاغا” الفائزة بجائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية، لتنهي شائعات أحاطت بها وبالممثل “برادلي كوبر” الذي شاركها بطولة فيلم “A Star Is Born” خاصة بعدما جاء انفصاله عن حبيبته السابقة العارضة الروسية إيرينا شايك، بالتزامن مع انفصال غاغا عن خطيبها كريستيان كارين.

كما أكدت “غاغا” الأخبار التي انطلقت منذ بداية الأسبوع عن علاقتها الغرامية مع شخص آخر، بعدد من الصور التي نشرت بموقع “ديلي ميل” اليوم، حيث شوهدت المطربة الأمريكية وهي تقبل حبيبها الجديد أثناء غدائهما الرومانسي في مطعم Granville في إستوديو سيتي.