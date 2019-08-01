7 أفلام رعب تغزو السينما.. "زومبي لاند" الأكثر تشويقا

تولي شركات الإنتاج السنيمائي اهتماما خاصا بعشاق أفلام الرعب، إذ يمثلون قطاعا لا بأس به من مرتادي السينما خاصة خلال فترة الصيف، وتحرص على طرح أفلام متنوعة في هذا المجال لإرضاء الجمهور.

البعض يعشق مغامرات الأشباح وطرد الأرواح الشريرة، فيما يهوى آخرون الوحوش الخارقة للطبيعة التي تعيث في الأرض فسادا، وهذا الصيف مليء بمختلف أنواع الرعب التي يهواها الجمهور، يستعرضها موقع "باستل" الأمريكي في تقرير عن أهم أفلام الرعب الأجنبية لصيف 2019.

1- Annabelle Comes Home "أنابيل تأتي للمنزل"

الفيلم هو الجزء الـ7 من سلسلة Conjuring "الشعوذة"، بطولة باتريك ويلسون وفيرا فارميجا، وهو مأخوذ عن حوادث حقيقية خارقة للطبيعة، ويتناول قصة العروس المرعبة "أنابيل"، وكيف تحولت إلى واحدة من أخطر أدوات الرعب على الإطلاق.

2- Midsommar "منتصف الصيف"

يتناول فيلم الرعب "منتصف الليل" قصة جماعة دينية سويدية متطرفة تتميز بملكة خيالية ومجتمع منغلق يحتفل بقدوم الصيف بشعائر خاصة مخيفة، والعمل بطولة فلورنسا بف، التي تذهب في رحلة صيفية إلى بلدة تحكمها هذه الجماعة الدينية؛ فتتحول رحلتها إلى جحيم.

3- The New Mutants "المتحولون الجدد"

الفيلم بطولة مايسي ويليامز وهنري زاجا، وهو تحويل ناجح للقصص المصورة إلى فيلم رعب، ويتناول قصة مجموعة من المتحولين يجتمعون سويا للسيطرة على قواهم الخارقة، إلا أن المؤسسة التي يتعلمون فيها السيطرة على قواهم تمتلك نوايا شريرة بشأنهم.

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4- Scary Stories To Tell In The Dark "قصص مخيفة تحكى في الظلام"

العمل مقتبس من سلسلة كتب الأطفال التي تحمل الاسم نفسه للكاتب ألفين شوارتز، وجرى تحويلها إلى فيلم سينمائي من تأليف الأخوان دان وكيفن هاجمان، وقصة الفيلم غير واضحة حتى الآن، لكن من المتوقع أن تتضمن قصصا منوعة، العامل المشترك بينها أنها من تأليف كاتبة مريضة نفسيا تدعى سارة.

5- 47 Meters Down: Uncaged أي "47 مترا لأسفل"

هذا العمل هو الجزء الثاني من فيلم 47 Meters Down، الذي لعب بطولته جون كوربيت وكورين فوكس، ولم يُجرِ صناع الفيلم تعديلات كثيرة على هذا الجزء، سواء فيما يخص طاقم التمثيل أو حتى الحبكة، لكنهم حرصوا على تضمينه مفاجأة لتحفيز الجمهور على مشاهدته.

6- It: Chapter Two "إت: الفصل الثاني"

أيضا هو الجزء الثاني من فيلم الرعب It الذي صدر عام 2017، وتحول إلى ظاهرة في مجال أفلام الرعب بعد أن حصد لقب الأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الرعب.

الفيلم بطولة جيمس مكفوي، جيسيكا تشاستاين، وبيل هادر، وتدور أحداثه بعد 27 عاما على أحداث الجزء الأول، بعد عودة المهرج الشرير "بيني وايز" لإنهاء مهمته التي فشل فيها سابقا وهي قتل مجموعة الأصدقاء.

7- Zombieland: Double Tap "زومبي لاند 2"

هو الجزء الثاني من فيلم الرعب الناج "زومبي لاند"، بطولة إيما ستون وودي هارلسون، وتدور أحداثه بعد نهاية العالم وانتشار الموتى الأحياء في الأرض، ووسط الفوضى العارمة يجتمع أشخاص مختلفون يحاولون البقاء على قيد الحياة مهما كان الثمن.

الفيلم واحد من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام، ومن المتوقع أن يطرح في السينما 11 أكتوبر/تشرين الأول.

