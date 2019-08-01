وفاة هال برينس مخرج أطول مسرحية في برودواي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المنتج والمخرج المسرحي الأمريكي، هال برينس، الأربعاء، عن 91 عاما جراء "مرض قصير"، بحسب ما أعلن الناطق باسمه.

وخلال مسيرته الطويلة، حقق هال برينس رقما قياسيا بفوزه بـ21 جائزة "توني"، وهو من المخرجين القلائل في برودواي -أحد أشهر مناطق الثقافة والترفيه في العالم وتقع بمدينة نيويورك الأمريكية- الذين استمروا لحقب مختلفة.

وأخرج هال برينس مسرحية "فانتم أوف ذي أوبرا" التي ألفها البريطاني أندرو لويد ويبر، والتى تحمل الرقم القياسي لأطول مسرحية في برودواي حيث تعرض منذ 31 عاما وقد أقيم أكثر من 13 ألف عرض منها.

وكان برينس يقول إن فيروس المسرح أصابه بعدما رأى الممثل أورسون ويلز في سن الثامنة، وبدأ مسيرته خلال العصر الذهبي للمسرحيات الغنائية بعدما اكتشفه أحد عمالقة المسرح جورج آبوت، وفي سن الـ27 نال أول جائزة "توني" أفضل منتج عن "ذي باجاما جايم"، وأتت بعد ذلك سلسلة لافتة من النجاحات قبل أن ينتقل إلى الإخراج الذي كان يشكل شغفه الفعلي.

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وأوضح خلال مقابلة مع موقع "برودواي.كوم": "كنت أريد الكتابة لكنني لم أكن موهوبا جدا لذا كانت المرحلة التالية، الإخراج".

وكانت بداياته في الإخراج المسرحي في برودواي مع "شي لوفز مي" في 1963 قبل أن ينجز في 1966 "كاباريه" التي تحولت إلى إحدى أشهر المسرحيات الغنائية.

وحقق هال برينس نجاحا في السبعينيات أيضا مع أعمال مثل "سويني تود" (1979).



