مصر.. تحصيل 25 دولارا عن كل مسافر جوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر يونس المصري، وزير الطيران المدني المصري، قرارا بتحصيل 25 دولارا عن كل راكب يغادر البلاد عن طريق الجو على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة والشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية.

كما نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بمصر، الأربعاء، على تحصيل 5 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له.

وتضمن القرار أيضا زيادة رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بنسبة 15%، وتحصيل دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ماعدا مطار شرم الشيخ الدولي، على أن يتم تحصيل 4 دولارات بمطار شرم الشيخ، نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.

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وحسب نص القرار "يبدأ العمل بكل ما سبق بدءا من منتصف نوفمبر المقبل".

وقرر وزير الطيران المدني منح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضا 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء لطائرات نقل الركاب التابعة للشركة، وكذلك تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق للشركة لتكون 5% بدلا من 10%.



