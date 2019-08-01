آن هاثاواي تسلط الضوء حول معاناتها مع الإنجاب

بعد أسبوع على اعلان آن هاثاواي أنها تنتظر طفلها الثاني من زوجها آدم شولمان، كشفت الممثلة الأميركية معاناتها مع الانجاب خلال مقابلة لها تحدثت فيها عن المشاكل التي واجهتها قبل حملها الاخير الذي أعلنت عنه بصورة منذ اسبوع عبر حسابها على انستغرام.

Advertisements

وأكدت “هاثاواي” انها واجهت مشاكل في الخصوبة ما جعلها تخضع لعلاج لم يكن يسيرًا. واعتبرت أن حملها يعتبر بمثابة حلم كبير لها ولزوجها.

وأشارت “هاثاواي” أن هناك نساء كثيرات يعانين من مشاكل تعيق تحقيق حلمهن في الأمومة مثلما يحصل مع أزواجهم من الرجال. وهذا ما دفعها الى تسليط الضوء على معاناتها في السنوات الأخيرة مع الحمل قبل أن تكتشف حملها بمولودها الثاني.

نذكر ان آن وآدم تزوجا في عام 2012 ولديهما جوناثان يبلغ من العمر ثلاث سنوات.