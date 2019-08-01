نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا في موسم السودة بالسعودية

تحيى المطربة نوال الكويتية، حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم السودة بالسعودية على مسرح طلال مداح، وذلك يوم 30 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك المطربة نوال الكويتية فى الحفل الفنان عبادي الجوهر.

جدير بالذكر، أن المطربة نوال الكويتية، ستحيي حفلا غنائيا بالعاصمة البريطانية لندن، يوم السبت الموافق 17 أغسطس، في تمام التاسعة مساء.

وكانت نوال الكويتية نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تكشف فيه عن استبعادها من مهرجان سوق عكاظ والذي كان يمثل لها إطلالة جديدة أمام جمهورها.

وقالت نوال الكويتية: "الجمهور السعودي الكريم مساء الخير، أعلنت سابقًا عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام ، وبلغتني الشركة المنتجة للحفل مؤخرًا أنه تم تغيير الجدول وتقليص الحفلات فالمهرجان وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم .. وأوعدكم إني أشوفكم قريب".

يذكر أن حفل الفنانة الكويتية كان من المقرر إقامته يوم 24 أغسطس القادم، بمنطقة الطائف.

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وكانت نوال الكويتية طرحت مؤخرًا أغنيتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأولى "قسم وسمعني" والثانية "ممنون".

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