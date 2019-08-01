لطيفة تحيي 4 حفلات في تونس آب المقبل بعد نجاحها في "قرطاج" و"بنزرت"

تعيش النجمة لطيفة حالة من النشاط الفني الكبير، خلال الفترة الأخيرة، حيث تقيم فى بلدها تونس عدة حفلات خلال هذا الشهر وتستمر حتى آب/أغسطس المقبل.

وبدأت لطيفة حفلاتها فى تونس من خلال العودة للغناء بمهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب دام ٩ سنوات متواصلة، وذلك يوم ١٩ من تموز/يوليو الجاري، لتستمر بعدها فى إقامة عدة حفلات أخرى منها "بنزرت الدولى"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا جدا، كما قدمت أيضا حفل فى "تستور الدولى"، ثم حفلًا آخر فى "المهدية"، لتستعيد بذلك لطيفة علاقتها القوية بجمهورها الكبير فى تونس.

وتستمر النجمة لطيفة فى إقامة حفلات حتى يوم ٩ آب/أغسطس المقبل، ومن الحفلات التى تقدمها لطيفة خلال الفترة المقبلة، حفلة قابس يوم ٢ من الشهر المقبل، ثم طبرقة يوم ٤ من نفس الشهر، ثم حفلة بالمهدية يوم ٦ آب/أغسطس، وتنهى جولاتها فى تونس بحفلة المنستير يوم ٩ آب/أغسطس.

ومع حالة النشاط التى تعيشها لطيفة على مستوى الحفلات، تواصل أيضا تجهيزات ألبومها الجديد، والذى سجلت منه حتى الآن مجموعة من الأغانى، أبرزها أغنية "شاغلنى" التى طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحًا كبيرًا.

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وتعود لطيفة خلال آب/أغسطس المقبل إلى مصر، للاستقرار على باقي أغاني الألبوم، والذى اختارت له اسم "شاغلنى".

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