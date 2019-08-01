أحلام تطلب من إدارة "موسم السودة" إلغاء أو تأجيل حفلها

أفادت مصادر من داخل إدارة مهرجان "موسم السودة" في السعودية بأن الفنانة الإماراتية أحلام أخبرت بعض المسؤولين برغبتها في إلغاء أو تأجيل حفلها للمرة الثانية بعد أن كان تم تأجيله سابقًا من 13 أغسطس/أب ليقام في 16 أغسطس/أب، ولم تذكر أحلام أسبابًا واضحة ومقنعة للمسؤولين عندما أبدت رغبتها في التأجيل، لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن الحالة الصحية الصعبة التي تمر بها صديقتها المقرّبة الإعلامية فجر السعيد، ربما هي ما جعل أحلام تلمح إلى التأجيل أو الإلغاء، خاصة أن حالة السعيد لم تتحسن حتى اللحظة.

وما يزال الكثير من منشورات أحلام في جميع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تحمل الأدعية والأماني بشفاء فجر السعيد، كما أنها تعيش في حالة نفسية سيئة وامتنعت عن نشر أي شيء لا يتعلق بحالة فجر الصحية، حيث يذكر أن حفل أحلام مقرر في الـ 16 من أغسطس/أب على مسرح الراحل طلال مداح، ضمن فعاليات موسم السودة المقام جنوب المملكة.

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أحلام تثير قلق الجمهور على صحة فجر السعيد.. هل كشفت خطورة وضعها

أثارت الفنانة الإماراتية، أحلام، قلق جمهورها بشأن الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعدما طلبت من الله معجزة لشفاء صديقتها، وكانت السعيد قد دخلت المستشفى من أجل خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وبعد الخضوع للعملية تدهور وضعها الصحي وتسببت العملية لها بنزيفٍ داخليٍ حاد، مع توقف مفاجئ في القلب أرعب محبيها.

وقالت أحلام عبر حسابها على انستغرام: "اللّهُم يا خالق المُعجزات ويارب المستحيلات أنت القادر ونحن العاجزون اللّهُم اشفيها وانثر العافيه في جسدها، يارب يا من تعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس أشفها فأنت الشافي المُعافي".

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منشور أحلام تسبب في خلق حالةٍ من القلق بين المتابعين الذين توقعوا خطورة حالة فجر السعيد. بعد تكرار أحلام دعائها للإعلامية المريضة.

كما حرصت النجمة الإماراتية على متابعة فجر بالدعاء منذ أزمتها الصحية، وطالبت جمهورها بأن لايسهوا ولا يناموا وأن يدعوا لها باستمرار، الأمر ذاته قامت به الإعلامية مي العيدان، التي تذكرت محاسن فجر السعيد عليها، وأعادت ذكرياتها وقالت لها: اشتقت لكي، وطالبت من جمهورها الدعاء لزميلتها.

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