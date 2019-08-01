نوال الزغبي تؤكد إلغاء متابعتها من جانب بعض الفنانات أمر لا يشغلها

يبدو أنّ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أرادت أن تتجاهل إلغاء كل من الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الأمر لا يُهمها ولا يشغلها نهائيًا.

وفي أول تعليق لها على إلغاء متابعتها من قبل هيفاء وإليسا، قالت نوال في تصريحات تلفزيونية، إنّ الأزمة لا تستحق الحديث وإنه أمر عابر لا يعنيها نهائيًا.

وفي شهر آذار/مارس الماضي، أعلنت الفنانة إليسا "الحرب" ضدّ زميلتها نوال الزغبي، بعد تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، إثر عودة الأخيرة إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وبادرت إليسا في الإقدام على أول خطوة تجاه مقاطعة نوال، بشكل علني، عندما قامت بإلغاء متابعتها على "إنستغرام"، ما يُؤكّد أنباء وجود خلافات بينهما، مثلما تردّد في الآونة الأخيرة.

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وكانت نوال قد أثارت غضب جمهور إليسا، منذ أشهر، عندما ردّت على أحد متابعيها في "تويتر" بشأن عدد أغاني ألبومها الجديد قبل طرحه، قائلةً: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا؟"، ما فسّره البعض بأنها تقصد ألبوم إليسا الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".

ومنذ ذلك الحين، بدت العلاقة متوترةً بين جمهور إليسا ونوال الزغبي على مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي طرح الأخيرة لألبومها الجديد وعودتها لـ"روتانا" بمثابة سكب "بنزين" على النار المشتعلة لتزداد اشتعالًا بين النجمتين.

ويأتي تخوُّف إليسا على مكانتها في الشركة، بعد النجاح المبهر الذي حققه ألبوم نوال الزغبي الجديد، "كده باي" واستحواذه على اهتمام مسؤولي "روتانا".

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يُشار إلى أن نوال الزغبي، كانت قد طرحت ألبومها "كده باي" بالتزامن مع الاحتفال بـ"عيد الحب"، ويتضمّن 10 أغنيات متنوعة وهي "صبح صبح" و"جوه قلبه" و"مش خايفة" و"محاية" و"كده باي" و"اللي براسي عملته" و"آه يا سيدي" و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه" و"أيام صعبة".

نوال الزغبي تجثو على ركبتيها لالتقاط صورة مع مصاب بمتلازمة داون.. فهل تُقلّد لطيفة

على غرار ما فعلته الفنانة لطيفة التونسية قبل أيام مع إحدى معجباتها، جَثَت المطربة اللبنانية نوال الزغبى على ركبتيها لالتقاط صورة تذكارية مع صبي من ذوى الاحتياجات "مصاب بمتلازمة داون"، خلال حفلها الأخير بـ"ضهور الشوير" فى لبنان.

وظهرت نوال فى فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجثو على ركبتيها وتضع يدها على كتف الصبي، ليلتقط صورة تذكارية معها، ثم قامت بعد ذلك بتقبيله.

ولاقت هذه اللفتة استحسانًا كبيرًا من جمهور الزغبي، حيث اعتبروا هذا الفعل ينمُّ عن إنسانية كبيرة من نجمتهم المفضّلة.

والمتابع للساحة الفنية يجد أن هذه اللفتة الإنسانية قامت بها المطربة التونسية لطيفة قبل أيام، حيث نشرت عبر "تويتر" تدوينة فيها صورة تجمعها بإحدي المعجبات وقامت لطيفة بالنزول على ركبتيها لتقبلها، وذلك من حفلها الأخير بتونس على هامش مهرجان قرطاج الدولي.

وأُعجب الجمهور بتعامل كل من نوال ولطيفة مع جمهورهما، خصوصًا أن ذلك الموقف جاء تزامنًا مع الأزمة التي أثارها المطرب المصري محمود العسيلي، والذي تسرّب له فيديوهات وهو يقوم بإحراج أحد جمهوره بإحدى حفلاته ورفض أن يلتقط صورة معه لعدم امتلاكه واسطة.

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