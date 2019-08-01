شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض "الفيل الأزرق 2" فى لبنان والأردن مع أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عن انطلاق عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، فى لبنان والأردن ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد بدء عرضه فى السعودية والإمارات وسوريا تزامنًا مع طرحه فى السينمات المصرية يوم الخميس الماضى الموافق 25 يوليو.



الفيل الازرق فى دور العرض اللبنانية

واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام التى عرض فيها حتى الآن حيث وصل إلى 22 مليونا 56 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ومن المقرر أن ترفع هذه الإيرادات بشكل كبير مع حلول عيد الأضحى الذى يعد من المواسم الأبرز فى العام والتى تستطيع فيها الأفلام حصد إيرادات كبيرة طول أيام العيد وما بعده.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وإياد نصار وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

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الفيل الأزرق 2 فى دور العرض الاماراتية