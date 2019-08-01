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شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى تسلط الضوء مجددًا على مشاكلها مع الإنجاب بعد حملها الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة آن هاثاوى عن معاناتها مع الإنجاب مرة أخرى خلال تصريحات أدلت بها إلى وكالة أسوشيتيد برس تطرقت فيها إلى مشاكلها مع الإنجاب قبل حملها الأخير الذي أعلنت عنه خلال الأسبوع الماضى عبر حسابها على إنستجرام بواسطة صورة علقت عليها بأنها تنتظر طفلها الثاني بعد ثلاثة أعوام من وضعها أول مولود لها.
النجمة آن هاثاوي التى سبق لها الفوز بجائزة أوسكار خلال مشوارها أكدت أن الحمل لم يكن يسير مطلقًا وإنما يعتبر بمثابة حلم كبير لها ولزوجها، خاصة مع المعاناة التي مرت بها بسبب مشاكل فى الخصوبة سبق وأكدت عليها منذ سنوات مما يجعلها تخضع لعلاج لم يكن يسيرًا وفقًا لكلامها.
آن هاثاوي أكدت أيضًا أن هناك نساء كثيرات يعانين من مشاكل تعيق حلمهن فى أن تكون أمًا مثلما يحصل مع أزواجهم من الرجال، حيث تطرقت إلى وجود نسبة كبيرة فى أمريكا تعانى من أزمات مع الإنجاب ففى كل 100 رجل 12 يعانوا من العقم بسبب مشاكل فى الخصوبة وهو ما يجعلها تسلط الضوء على معاناتها قبل اكتشاف حملها الثاني.
آن هاثاوى وزوجها
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