حفل زفاف يونس شلبي وبصارة العمال.. حكايات جدعنة سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنان الكبير سعيد صالح، في الأول من أغسطس 2014، بعد صراع مع المرض.

قدم صالح العديد من الأعمال السينمائية المميزة التي جعلت منه ممثلاً ذو بصمة خاصة، ونجومية لها بريق مختلف عن كل أبناء جيله، إلى جانب أعماله الخالدة، فهناك العديد من المواقف الإنسانية التي جمعته بأبناء جيله، والتي أثبتت شهامته وجدعنته.

نرصد لكم في هذا التقرير أبرز حكايات "الجدعنة" للنجم الراحل سعيد صالح:

حكاية حفل زفاف يونس شلبي

حكت الفنانة إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة" إن الفنان يونس شلبي قرر عمل فرح بأقل التكاليف، فلم يعزم أحد من الوسط الفني وأخبر سعيد صالح وإسعاد يونس ألا يأتوا للحفل لأنه لا يوجد طعام لهم.

وأضافت إسعاد يونس أن سعيد صالح عز عليه أن يتزوج يونس شلبي دون أن يراه، فقرر مفاجأته واصطحب 400 فنان منهم سمير صبري إلى الحفل، مما سبب صدمة ليونس شلبي، وقال لهم: "مفيش أكل ليكم برضه".

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عشق الصداقة

قال الفنان سعيد صالح، خلال لقاء تلفزيوني له على قناة "المحور": "أنا بعشق الصداقة، بحب النجار اللي معايا في المسرحية أكثر بكتير من الفنان اللي معايا، بحب البسطاء، بزورهم وبيزوروني، وحكي أنه لا يمكن أن يأكل سوى مع كل طاقم المسرحية"، مشيرًا إلى أنه كان يطلب ممن معه في المسرح من البسطاء أن يحضروا بصارة وفول ليشاركهم الطعام، وهذا يجعلهم سعداء، الأمر الذي يجعله يلامس السحاب.

ابن بلد

حكى كمال ثابت أقدم سجين في مصر، والذي قضي 45 سنة خلف القضبان، أنه زامل الفنان سعيد صالح في السجن، وكان قمة في التواضع والجدعنة مع كل المساجين، وكان أقرب لصديقهم.