بالصور| زوجة عمرو دياب تنشر صورًا مع ابنتها كنزي من جولتيهما بإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الأستوري، صور وفيديوهات رفقة ابنتها كنزي خلال جولتيهما بإسبانيا. وكشفت زينة من خلال الصور عن جولتها في مدينة إبيرة الإسبانية. يذكر أن عائلة عمرو دياب تقضي فترة الصيف خلال هذه الأيام في إسبانيا. وكان عمرو دياب قد هنأ ابنته جنا خلال الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ18 عبر حسابه على "إنستجرام".

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