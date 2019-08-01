خاص| تفاصيل أول عمل سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يستعد النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد عز لأول لقاء فني يجمعهما، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تعاقدا رسميًا على بطولة فيلم "1919"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد.

قال مراد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل بشكل رسمي، لكن "1919" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وإخراج مروان حامد، وسأقوم بكتابة سيناريو الفيلم.

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وأضاف: "الفيلم من إنتاج سينرجي فيلمز في ثاني تعاون بعد فيلم الفيل الأزرق 2، ومن المقرر أن ترصد له سترصد ميزانية ضخمة".

وتعد "1919" رابع رواية للكاتب أحمد مراد، الذي يتم تحويلها لعمل فني بعد "فرتيجو"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس".

وصدرت رواية "1919"، عن دار الشروق، وتتكون من ٤٤٥ صفحة. وتدور أحداثها في بداية القرن العشرين، وترصد واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي وأحداث ثورة ١٩١٩ وما بعدها.​