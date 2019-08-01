تراند اليوم : بعد شائعة وفاته.. صورة صادمة للفنان عادل إمام...



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري عادل إمام في أحدث ظهور له، داخل منزله.

وظهر عادل إمام في الصورة التي صدمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لظهور تقدم السن على الفنان، داخل منزله، يرتدي ملابس بيت حمراء اللون، وبجواره حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري وذلك بالتزامن مع الشائعات الواسعة التي ترددت حول وفاته. وفقا لموقع “صدى البلد”.

وكان أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية) في مصر، قد استنكر قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام.



