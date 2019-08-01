كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 09:35 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها وشقيقتها . ويعتبر هذا الظهور لشقيقة منة فضالي هو الظهور الأول على السوشيال ميديا . وعلقت منة على الصور قائلة : ” بيت روقة مع المزز .. مامي وأختي الصغننة ” . Advertisements ولاقت الصورة إعجاب عددا كبيرا من متابعي منة فضالي عبر موقع ” إنستجرام ” .. وعلق عدد من متابعيها على الصور وقال معظمهم إنها لا تشبهها نهائيا . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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