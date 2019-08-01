كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 09:35 صباحاً - أعلن مكتب الفحص الطبي التابع لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن السبب الرئيسي لوفاة نجم ديزني الممثل الأمريكي ” كاميرون بويس ” الذي توفى منذ شهر تقريبا أثناء نومه عن عمر يناهز ال 20 عاما .
وقال مكتب الفحص الطبي في بيان له إنه بعد تشريح الجثة تبين أن مرض الصرع كان السبب الرئيسي لوفاة كاميرون بويس .
حيث تعرض ” بويس ” إلى نوبة صرع أثناء نومه ولذلك تعتبر وفاته طبيعية ولا توجد أية شبهة جنائية .
وأضاف مكتب الفحص الطبي ان النجم الشاب كان يعاني من نوبات الصرع قبل 3 سنوات .. وأكد على أن جسده كان خاليا من المخدرات أو الكحوليات .
ورحل ” كاميرون ” عن عالمنا في 6 يوليو الماضي بعد إصابته بنوبة مرضية مفاجئة .. وشكلت وفاته صدمة في الوسط الفني .
وشارك ” بويس ” في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها ” سبايدر مان ” .. كما ظهر في عدد كبير من الأفلام من إنتاج شركة ديزني .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تشريح جثته .. هذا هو سبب وفاة نجم ديزني ” كاميرون بويس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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