بشكل رسمي.. سيلين ديون تنفي شائعة ارتباطها بعلاقة غرامية مع هذا الشاب

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت المطربة العالمية “سيلين ديون” برسالة رسمية عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستقرام”، تنفي فيها الشائعات التي انطلقت أمس حول علاقة غرامية تجمعها بالراقص الإسباني “بيبي مونيوز”، وتعتذر له في الوقت نفسه عن الكلمات السخيفة التي تم وصفه بها.

وبدأت الرسالة التي كتبها فريقها المسؤول وتم نشرها باللغتين الإنجليزية والفرنسية بـ”عزيزي بيبي”، لتوضح شعور المطربة البالغة من العمر 51 عامًا، بالحزن وخيبة الأمل بسبب القصة غير الصادقة والتي انتشرت في وسائل الإعلام وزعمت بأن “بيبي” ذو تأثير كبير على “سيلين” ويحاول التسبب في عزلتها والسيطرة عليها.

كما أوضحت الرسالة أن تلك الشائعات هي ثرثرة غير صحيحة ولا يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على عمل “بيبي”، الذي وجهت له الرسالة مشاعر الحب في نهايتها، وفي المقابل تركت الرسالة العديد من جمهور “سيلين” في حالة ارتباك، وتساءل البعض حول ما يحدث، بينما أعرب البعض عن غرابة التعامل مع أمر كهذا بذلك الشكل العلني.

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يأتي هذا الاعتذار العلني بعد أن ادعت إحدى الصحف، أن مصادر متعددة ومقربة من “سيلين” كشفت عن العلاقة الغريبة بين المطربة الكندية ومديرها الإبداعي الذي اتهمته بمحاولة السيطرة عليها وعزلها عن دائرة الأشخاص المقربين منها، وخاصة أنها واقعة في غرامه.

كما ادعى التقرير أن تلك العلاقة تقلق المقربين من المطربة التي عانت كثيرًا بعد وفاة زوجها “رينيه أنجيليل” من السرطان في عام 2016.