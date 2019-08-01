نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 14 دقيقة مضت التعليقات على جنات تتألق وتشعل الأجواء في أول ظهور لها بعد الولادة – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المغربية جنات حفلًا غنائيًا ساهرًا مساء الثلاثاء 31 تموز/يوليو في أول ظهور لها عقب الولادة وعودتها لممارسة أنشطتها الفنية وذلك داخل فندق ماريوت الزمالك. أقيم الحفل بمناسبة إطلاق هواتف “هونر ٢٠ ” Honor 20 pro و Honor20 وHonor 20 lite بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع بالإضافة الى عملاء الشركة وخبراء الهواتف الذكية. وأشعلت جنات أجواء الحفل بالعديد من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة منها “حب جامد”،”بحبك”،”حبيبي علي نياته”، “خيط ضعيف”.. بالإضافة إلى “موعود” للعندليب عبد الحليم حافظ و”سهر الليالي” لفيروز و”اسمعوني” لوردة وحصدت جميعها إعجاب الحاضرين.

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