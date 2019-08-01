مدربو الأرجنتين ينافسون على لقب الأفضل في عصر انهيار "راقصي التانجو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، قائمة المرشحين الـ10 على نيل جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2019، والتي شهدت القائمة وجود 3 مدربين أرجنتينيين، أكثر من أي بلد آخر، على رأسهم ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتضم القائمة أيضا مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني، وريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو.

وكان بوكيتينو قاد توتنهام إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ الفريق اللندني، قبل أن يخسر بثنائية دون رد أمام ليفربول الإنجليزي.

Advertisements

ومن جانبه، قاد جالاردو فريق ريفر بليت للتتويج بلقب النسخة الماضية من كوبا ليبرتادوريس، بالفوز في النهائي أمام الغريم التقليدي بوكا جونيورز.

وقاد جاريك المنتخب البيروفي لنهائي كوبا أمريكا 2019، الذي خسره 1-3 أمام البرازيل، علما بأنه وصل بمنتخب بيرو لنهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب 36 عاما.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي المفارقة التي تشهدها القائمة في عصر الانهيار الأرجنتيني على المستوى الدولي.