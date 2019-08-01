الرئيس الفلسطيني قلّد عمر العبداللات وسام الثقافة والعلوم والفنون

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون “مستوى التألق”، وذلك خلال استقبال سيادته بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، وشقيق الفنان أحمد العبداللات‪.

Advertisements

ومنح سيادته، الفنان الأردني العبداللات، “وسام الثقافة والعلوم والفنون” تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحاً ثقافية وتراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال‪.

وعقب التكريم، قال عمر العبداللات لتلفزيون فلسطين ووكالة “وفا” الفلسطينية، “إن هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي، من رئيس أفتخر أنني تشرفت بلقائه وتكريمه لي”، وأضاف: “فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلداً واحداً وشعباً واحداً، وأنا أفتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن، وإن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس محمود”.

كما أعرب “صوت الأردن” عبر حساباته المتنوعة في وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة به، قائلاً: “وسام أفتخر به يجمع محبة شعبين بثقافتهم وفنونهم وحياتهم، شكراً للرئيس الفلسطيني محمد عباس على هذا التكريم الذي سيبقى عالقاً في صدري ما حييت”.