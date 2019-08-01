خاص- بعد النجاح الكبير، نيكولا معوض مع مروى غروب من جديد

بعد النجاح المدوي الذي حققه التعاون بين المنتج مروان حداد والنجم اللبناني نيكولا معوض في مسلسل “الباشا” بجزئه الأول والثاني، يبدو ان التعاون بين الثنائي سيتجدد قريباً بمشروع جديد من إنتاج شركة مروى غروب، وذلك بحسب معلومات خاصة لبصراحة.

وعلمنا أن هناك أكثر من مشروع يتم مناقشته حالياً كي يصل الطرفان الى اختيار واحد منها.

وكان “معوض” قد تألق في الأشهر الماضية ضمن بطولة مسلسل “الباشا” الى جانب كل من رشيد عساف، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون، منى كريم، جويل الفرن، يمنى شري، عبده حكيم، لارا خوري، دانيلا غاريوس، ديامان ابي علام، جو بطرس، محمود ماجد وغيرهم، انتاج مروى غروب، كتابة رازي وردة، اخراج جورج روكز.

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من جهة أخرى، علمنا أن شركة الإنتاج مروى غروب، ستبدأ يوم السبت المقبل بتصوير مسلسل لبنانيّ جديد اجتماعيّ كوميديّ بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك”.

مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” سيعرض مع بداية الموسم الدرامي على شاشة الجديد وهو من بطولة الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز وانتاج شركة مروى غروب.

وكان نيكولا معوض قد انتهى من تصوير دوره في الفيلم الأميركي الرّوائي His Only son وذلك بعدما تم اختياره من بين عدد من نجوم التمثيل العرب والعالميين لتجسيد دور النبي ابراهيم.