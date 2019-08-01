شيرين رضا ترد على انتشار الثعابين في "التجمع الخامس"

شهدت منطقة التجمع الخامس حالة من الفزع والرعب بعد انتشار الثعابين في المنطقة التجمع الخامس، فشلوهم في إيجاد حلول للقضاء عليها، وهو ما اضطر الفنانة شيرين رضا إلى التعليق على هذا الفزع وطالبت بعدم قتل القطط والكلاب الضالة.

وغرَّدت شيرين رضا من خلال حسابها على "تويتر" قائلة، "القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك".

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من ناحية أخرى ، تشارك شيرين رضا في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وآياد نصار.

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