نيللي كريم تؤكد أنها تعرّضت للسرقة في لندن وأنها استطاعت استعادة حسابها

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في لندن.وكتبت الفنانة المصرية عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستغرام": "وأخيرًا استطعت أن أستعيد حسابي بعد أن تم سرقة الموبايل الخاص بي في لندن، وكان ذلك بمساعدة بعض الأصدقاء هناك شكرا لك أصدقائي".

نيللي كريم كانت آخر مشاركة على على "إنستغرام" منذ أسبوع، حيث نشرت صور من حفل تخرج نجلها عبر حسابها الخاص، وعبرت عن فخرها به.

وعلى الصعيد الفني تنتظر نيللي كريم عرض الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" في موسم عيد الأضحى.

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نيللي كريم شاركت في بطولة الجزء الأول من الفيلم الذي تم عرضه منذ سنوات، وانضمت هند للجزء الثاني، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

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