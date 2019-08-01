شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عرض "كازابلانكا" فى عيد الأضحى ببعض السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على إنتاج وتوزيع فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، استمرار عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، لكن فى بعض السينمات فقط حيث سيتم رفعه الأسبوع المقبل من معظم دور العرض التى انطلق عرضه فيها ابتداء من أول أيام عيد الفطر الماضى.

ومازال "كازابلانكا" يحظى بإقبال جماهيرى بعد ما يقرب من شهرين عرض فى السينمات حيث تخطت ايراداته 77 مليون جنيه وهو رقم قياسى وضع الفيلم فى صدارة الأعلى ايرادات فى تاريخ السينما متخطياً الرقم السابق والذى كان مسجل باسم فيلم "البدلة" وهو 67 مليون و 280 ألف جنيه.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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