خاص| مخرج "المتفائل": سعيد بردود الفعل.. ولهذا السبب اخترت سامح حسين وسهر الصايغ للبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

أعرب المخرج إسلام إمام، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على مسرحيته الجديدة "المتفائل" لسامح حسين وسهر الصايغ، والتى تعرض حاليا على خشبة المسرح القومى.

وقال مخرج المسرحية، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، " المتفائل مسرحية كبيرة جدًا من حيث الملابس والاستعراضات والأغانى والديكورات، موضحًا أن العمل عليها احتاج لشغل شاق جدًا".

وتابع: "صممنا على تقديم تجربة تليق بالمسرح القومى، نظرًا لكونه أقدم وأشيك مسرح على الوطن العربى".

واستطرد: "المتفائل عن قصة شاب يتعرض لمجموعة من المصاعب فى الحياة، وبعد إدراكه بأن الحياة بها الكثير من الصعوبات، يبدأ فى كيفية مواجهة هذه الصعوبات بتفائل وأمل وعمل لاجتياز هذه الصعوبات، حتى يصل لهدفه المنشود".

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وعن أسباب اختياره لنجمى العمل لخوض بطولتها فقال: "سامح حسين وسهر الصايغ، ممثلين مسرح من الدرجة الأولى، ولديهم حضور جماهيرى كبير جدًا، بيرقصوا وبيغنوا ويمثلوا، ولديهم طاقة وقوة وحب للمسرح، وده بيفرق كتير للمتفرج والجمهور كما يساهم فى نجاح المسرحية نفسها".

وعن الكيميا التى تجمعه بسامح حسين فقال: "أنا وسامح عشرة طويلة، وتعاونا معًا فيما يقرب من 15 أو 16 مسرحية، وسنكمل مشوارنا في مسارح تانية كتير إن شاء الله، كما ستجمعنا تجربة سينمائية قريبًا وتصويرها سيكون فى شهر أكتوبر المقبل".

وعن تأخره في خوض تجارب إخراجية في السينما فأوضح، أن السبب يعود إلى كثرة سفره للخارج، حيث ظل 3 سنوات في إيطاليا ثم انتقل بعدها إلى فرنسا لمدة عامين، من أجل اكتساب الخبرات العلمية فى الفن.

مسرحية"المتفائل" تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومى، ويخوض بطولتها سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.