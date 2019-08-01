12 عرضًا.. تعرف على مسرحيات البيت الفني المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر عن العروض المشاركة ضمن فعاليات المهرجان من إنتاج البيت الفني للمسرح.

ويشارك البيت الفني للمسرح ب ١٢عرض مسرحي ضمن ٣ مسابقات، حيث يشارك في مسابقة عروض الكبار ب ٨ عروض مسرحية و هم "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، " مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، " أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما مسابقة مسرح الشباب فيشارك البيت الفني للمسرح فيها بعرض "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بينما يشارك ضمن مسابقة مسرح الطفل بـ ٣ عروض مسرحية و هم "الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، و"محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، و"زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة للمسرح القومي للأطفال.

وأضاف "مختار" أن البيت الفني للمسرح قام بترشيح العروض المشاركة بالمهرجان من إنتاجه بناءً على اختيارات لجنة لاختيار العروض، والتي تم تشكيلها من مجموعة من الأساتذة المتخصصين والمتابعين، و الذين راعوا في اختياراتهم الجودة الفنية والإحترافية في مختلف عناصر العرض المسرحي، وقام البيت الفني للمسرح باعتماد قرار اللجنة بمنتهى الحياد وبلا تدخل، موجها الشكر لفرق عمل العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي، و التي أظهرت مستوى عالً من التميز والجودة،