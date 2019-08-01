بلماضي.. محارب عربي ينافس عمالقة العالم على عرش الأفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، التاريخ من أوسع أبوابه بعد اختياره ضمن قائمة أفضل 10 مدربين في العالم، عقب الإنجاز الذي حققه مؤخرا بقيادة "محاربي الصحراء" للقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

بلماضي قاد "الخضر" للقب الثاني في تاريخ الجزائر والأول منذ عام 1990، في النسخة التي أقيمت مؤخرا في مصر، بعد سلسلة من العروض القوية والنتائج المتميزة.

وقاد المدرب الجزائري منتخب بلاده لتحقيق 6 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتعرض للخسارة، ليعتلي منصة التتويج بعد فوز صعب بهدف على السنغال في المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أولية تضم أفضل 10 مدربين في العالم، جاء من ضمنها بلماضي، كأول مدرب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

وينافس بلماضي العديد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، أبرزها الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وكذلك ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي، تحليلا لأبرز إنجازات المدرب الجزائري الذي يحلم بإنجاز استثنائي بالحصول على جائزة الأفضل في العالم لهذا العام.