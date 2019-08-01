محمد عساف يحقق 12 مليون مشاهدة بـ أغنية بصراحة

بيروت - لايف ستايل
حققت أغنية "بصراحة" للفنان محمد عساف 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرح الأغنية في 5 يونيو الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، حققت 11 مليونا و806 آلاف مشاهدة، مقتربة من المليون الـ 12، بعد ما يقرب من شهرين على طرحها على يوتيوب.
أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، من كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، وتوزيع: عثمان عبود.
وعلى جانب آخر، شارك محمد عساف، فى حفل غنائي ساهر، على هامش فعاليات مهرجان جرش يوم 25 يوليو الجاري، وقدم عددا من الأغانى التى نالت اعجاب جمهوره
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