شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة "The Lighthouse" بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى.. سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فيلم الرعب "The Lighthouse" للنجم العالمي روبيرت باتينسون بفعاليات مهرجان "Toronto International Film Festival" لعام 2019 والمقرر إقامته من الخميس 5 سبتمبر المقبل ويستمر حتى الأحد 15 سبتمبر في كندا . Advertisements وفيلم "The Lighthouse" يشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود، ومن أبرزهم النجم العالمي روبيرت باتينسون الذي يحظى بجماهيرية هائلة حول العالم، كذلك وفالريا كارامان وويليم دافو، وتدور قصة الفيلم حول اثنين من حراس المنارة في جزيرة نيو إنجلاند النائية والغامضة في تسعينيات القرن التاسع عشر.

بوستر الفيلم

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