محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة رفقة شقيقتها ووالدتها.
وعلقت منة فضالي على الصور: "بيت روقة مع المزز مامي و أختي الصغننة".
وعلق عدد من متابعيها على الصور، وقال معظمهم إنها لا تشبهها نهائيًا.
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تنشر صورًا مع شقيقتها.. فهل تشبهها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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