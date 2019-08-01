محمد الشرقاوي: نتوجه بـ"ولاد البلد" للأقصر.. وجمهور سوهاج مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح الأسبوع الماضي، برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تسير على قدم وساق.

وأنهى عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث جولته بمحافظة سوهاج أمس الأربعاء، ليستعد بعدها فريق عمل العرض لجولته الجديدة بالأقصر والتي تبدأ من اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس حتى ٩ من أغسطس، وفق الشرقاوي، الذي أوضح أنها تشمل قصر ثقافة الطارف، بيت ثقافة الأقالتة، قصر ثقافة إسنا، قصر ثقافة أرمنت، مدرسة حاجر أرمنت الإبتدائي، مدرسة الشهيد أبو المجد حسين، مدرسة الصبغية الإعدادية بنين، قصر ثقافة حوض الرمال، ساحة سيدي أبو الحجاج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف الشرقاوي أن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات، ومن جميع الطوائف، وكانت ردود الأفعال تدل على مدى تعطش الجمهور للفنون، وهو ما يشجع على استكمال باقي الجولات بالمحافظات للوصول إلى أبعد النقاط وأكثرها احتياجًا.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.​​