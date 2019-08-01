على البحر.. جلسة تصوير جديدة لرانيا منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير أثناء قضاءها لإجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية.

ونشرت رانيا، عددًا من الصور أمام البحر ، عبر حسابها على"إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور مسلسل "ابن أصول"، الذي شارك فى بطولته حمادة هلال، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.