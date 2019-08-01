كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 05:45 صباحاً - نشر الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تجمعه بشقيقته الأميرة هيا.
وعلق الأمير علي على الصورة قائلا: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.
أتي ذلك على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 نوفمبر المقبل أمام محكمة إنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير علي بن الحسين ينشر صورة تجمعه مع الأميرة هيا: “أختي و قرة عيني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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