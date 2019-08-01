ياسمين رئيس في كواليس فيلم لص بغداد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس فيلمها الجديد "لص بغداد"، الذي يشاركها في بطولته الفنان محمد إمام. وظهرت ياسمين رئيس، في الصورة خلال كواليس الفيلم برفقة المخرج أحمد خالد موسى. وكتبت ياسمين رئيس على الصورة تعليقًا "قريبا جدا". وكانت الفنانة أمينة خليل آخر النجوم المنضمين لـ فيلم "لص بغداد". يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة كل من محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، أمينة خليل وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. Advertisements قد يهمك ايضاً: نهى عابدين تعود للملك لير بدلًا من ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس تخرج من بطولة مسرحية "الملك لير"

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