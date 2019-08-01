راغب علامة يهنئ هاني شاكر بفوزه في انتخابات نقابة الموسيقيين

القاهرة - لايف ستايل
قدم الفنان راغب علامة التهنئة إلى الفنان هاني شاكر، لفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين في الدورة الثانية له في انتخابات نقابة المهن الموسيقية من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
وغرد راغب علامة "اطيب التهاني للصديق والفنان الكبير هاني شاكر لفوزه للمرة الثانية بمنصب نقيب الفنانين المصريين أهنيء احبابنا الفنانين المصريين واتمنى للنقيب التوفيق كل التوفيق في مهمته النبيلة".
فاز الفنان هاني شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن "شاكر" من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.
وحضر إلى انتخابات النقابة الثلاثاء الماضي 2157 عضوًا من إجمالي 4620 عضوًا يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، وحصد هانى شاكر مجموع 1531 صوتًا، مقابل 589 صوتًا لـ مصطفى كامل.
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