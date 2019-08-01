منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها التي تظهر معها لأول مرة على السوشيال ميديا.

وعلقت منة فضالي على الصور "بيت روقه مع المزز مامي و اختي الصغننه".

صورة منة فضالي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر "إنستجرام".

وعلى صعيد آخر ، تشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، قصي خولي، بسمة، سارة الشامي، محمد مهران، خالد أنور، منذر رياحنة.

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