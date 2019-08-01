شكرا لقرائتكم خبر عن نسمه محجوب تحيى حفلا غنائيا بدار أوبرا دمنهور.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لفاعليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تقدم المطربة نسمة محجوب حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 2 اغسطس على مسرح أوبرا دمنهور، تشدو خلاله بباقة مميزة من أعمالها الخاصة منها حب اخوات، قلبي، حرة فيه وهتقولى إيه الى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها الف ليلة وليلة، أحسن ناس وبانوراما فيروز مع عدد من الاعمال الغربية .

Advertisements

الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا ،تميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على الة البيانو،جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنياً واسعا .