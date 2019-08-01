بصور نادرة.. رانيا محمود ياسين تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بوالدها وشقيقها عمرو، خلال استضافتهم بأحد برامج الإعلامي الراحل طارق حبيب.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصور: "ليت الطفولة تعود يوما، أنا وعمرو وبابي حبيبي، الله يديه الصحة، في ماسبيرو زمان كان الله يرحمه الإعلامي طارق حبيب بيسألني عايزه تطلعي إيه قلت ممثلة ودكتورة، طول عمري عيني على الفن بس ياريتني كنت بقيت دكتورة برضه".

وتزوج الفنان محمود ياسين من الفنانة شهيرة، في أكتوبر 1970، وأنجبا رانيا محمود ياسين من مواليد 10 مارس 1972، وعمرو من مواليد 13 مارس 1978.