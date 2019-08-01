بمشاركة ستونة.. مي كساب تطرح تيزر كليب "البنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تيزر كليب أغنيتها الجديدة "البنية"، بمشاركة الفنانة السودانية ستونة. وعلقت عليه: "قريبًا".
وطرحت مي مؤخرًا الأغنية عبر قناتها الرسمية، وطالبت جمهورها انتظار الكليب. والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، و ألحان أورتيجا، و توزيع أوكا.
يُذكر أن مي كساب أطلقت ألبومها الجديد" أنا لسه هنا"، الذي يضم 11 أغنية، وتعاونت فيه مع زوجها أوكا.
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