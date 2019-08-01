بالصور| هند صبري في كواليس مشاهد "غرفة العزل" بفيلم الفيل الأزرق2

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر مدير التصوير أحمد المرسي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صور من كواليس مشاهد هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق 2". وكتب المرسي في تعليقه على الصورة: "في غرفة العزل، كواليس التصوير". ويذكر أن هذه المشاهد كانت الأصعب بشخصية هند في الفيلم، وتم تم تصويرها بطريقة فنية خاصة. فيلم "الفيل الازرق ٢" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار من إخراج مروان حامد.

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