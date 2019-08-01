كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة التركية هازال كايا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها خلال تواجدها على البحر. واستعرضت هازال كايا في الصورة بطنها المنتفخ بعد تقذمها في شهور الحمل. واختارت النجمة التركية ان تظهر حملهت وهي ترتدي “بكيني” من قطعتين ومقلماً باللونين الأبيض والأحمر، ورفعت شعرها تسريحة الكعكة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تستعرض حملها بالمايوه: “اعرفكم على فكري علي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.