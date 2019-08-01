زوج ماغي بوغصن يُطمئن الجمهور على صحتها

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""الخليج 365"" من بيروت: زفّ المنتج جمال سنان زوج الفنانة ماغي بو غصن خبر خروجها من المستشفى في تغريدة كتبها عبر صفحته الخاصة على "تويتر". حيث وجه شكراً كبيراً "لكل شخص كتب كلمة وعبّر عن محبة كبيرة. ولكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم اللي تواجدوا حدنا أو اتصلوا واطمنوا على ماغي.. الحمدالله طلعنا من المستشفى اليوم ومرقت مرحلة الخطر وحالتا مستقرة وتحت مراقبة الأطباء".
هذا ويُنقَل عن "بوغصن" أنها سعيدة بتقدم حالتها الصحية وتحسنها بسرعة رغم تحذير الأطباء المسبق من خطورة العملية ودقتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.