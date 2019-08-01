شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز قمر 14 مع زوجها فى بيفرلي هيلز (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية كاميرون دياز وهي مع زوجها بنجي مادن في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا حيث كان متوجهين لتناول العشاء سويا، وظهرت دياز التي تبلغ من العمر 46 عامًا بكامل أناقتها ولا تزال تحتفظ بجمالها.
كاميرون دياز كان أول ظهور لها في السينما من خلال الفيلم الكوميدي the mask عام 1994، ولم يعرف الكثيرون أن نجمة العمل "كاميرون دياز" ظهرت لأول مرة في هذا الفيلم على شاشة السينما، حيث كانت تعمل في ذلك الوقت عارضة أزياء.
يذكر أن جيم كاري شارك في بطوله فيلم "the mask" مع عدد كبير من النجوم العالمين مع كاميرون دياز مثل بيترريجيرت ونانسي فيش وريتشارد جيني وغيرهم .
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