ساعات قليلة على عرض فيلم Hobbs & Shaw فى السينمات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض العالمية، بعد ساعات قليلة فيلم الاكشن والإثارة Hobbs & Shaw، بطولة النجم العالمى داووين جونسون، والنجم العالمى جايسون ستاثام، والمقرر له ان يطرح رسمياً يوم الجمعة المقبل.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.