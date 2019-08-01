شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمسرح" يكرم لطفى لبيب.. ويصدر كتاب عنه بعنوان "الكوميديان المغرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، تكريم الفنان لطفى لبيب فى دورته الثانية عشر المقرر عقدها فى الفترة 17 حتى 30 أغسطس المقبل. ويطرح المهرجان ضمن إصداراته كتابًا بعنوان "لطفى لبيب الكوميديان المغرد" من تأليف الكاتب باسم صادق اختفاء بالنجم الكبير وأعماله التى أثرت الحياة الفنية فى مصر. Advertisements ومن المقرر أن يكرم المهرجان أيضا الفنانة سوسن بدر، والمطرب على الحجار، والفنان يوسف شعبان، الفنان توفيق عبد الحميد، الكاتب يسرى الجندى، المخرج محسن حلمى، والفنانة هالة فاخر، والكاتب السيد حافظ، وعاصم البدوى مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومى، والدكتور عبد ربه عبد ربه أستاذ الديكور بالعهد العالى للفنون المسرحية.

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